Si gira un film a Modica, al via i casting. Si cercano alcuni personaggi

Modica - Nella prima settimana di agosto la troupe di Cinecittà 3, casa e centro di produzione di Roma, sarà a Modica per girare un cortometraggio che vedrà il debutto alla regia della nota attrice Stefania Spampinato (Grey’s Anatomy, Station 19 e protagonista nell'ultimo film di Alessandro Siani Il Giorno piú bello del mondo).

Stefania Spampinato, nota attrice di serie televisive americane e, più recentemente, protagonista anche del panorama cinematografico italiano, girerà il suo primo corto in veste di regista. Ha scelto la Sicilia, sua terra natia, e in particolare la città di Modica per raccontare la sua storia che si focalizza sul rapporto madre/figlia. Una tematica universale ed intimamente coinvolgente. Il corto sarà, successivamente, presentato alla ABC, famoso network americano, e a vari festival internazionali.

Il corto è prodotto da Isabella Mastrodicasa e Fabrizio Muscia che ne ha anche scritto la sceneggiatura. Muscia è uno scrittore e produttore di origini siciliane che lavora fra Los Angeles e Roma, i cui film hanno partecipato e vinto premi in svariati festival internazionali e proiettati - fra gli altri - al festival di Cannes.

Il corto sarà girato nella prima settimana di agosto. La produzione, al momento, sta cercando i seguenti ruoli:

BAMBINA 8 – 12 ANNI

Occhi e capelli scuri, sorriso contagioso e con aria da “scugnizza”. Predisposizione alla danza.

RAGAZZA 25 – 30 ANNI

Come sopra.

DONNA 45 – 50 ANNI

Corporatura robusta con un viso che incarni la classica mamma con sorriso dolce, generoso di quelli che i fanno sentire subito a casa. “Giniusa”.

Per nessuno di questi ruoli è necessaria esperienza recitativa. Per candidarsi, basterà inviare una e-mail al seguente indirizzo txsinc21@gmail.com allegando foto in primo piano, foto figura intera ed eventuale CV.