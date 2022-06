Si incendia un pontile al porto di Pozzallo, è un'esercitazione

Pozzallo - Si è svolta questa mattina nel porto di Pozzallo, presso uno dei pontili in concessione, la semestrale esercitazione antincendio organizzata dalla Capitaneria di porto. All’esercitazione hanno preso parte dipendenti pattuglie a terra e mezzi navali, unitamente alla squadra dei Vigili del Fuoco di Modica, personale medico della Croce Rossa Italiana e del 118, Protezione Civile, personale dei servizi tecnico-nautici (piloti, rimorchiatori, ormeggiatori) e delle imprese portuali.

Per l’occasione, è stato simulato un principio di incendio divampato a bordo di un’unità da diporto ormeggiata presso uno dei pontili in concessione privata.

In particolare, personale del pontile, scoperto il principio di incendio, ha prontamente avvisato la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Pozzallo che ha provveduto ad attivare le procedure secondo il vigente Piano antincendio locale, che vedono il coinvolgimento di personale militare dipendente, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, nonché l’ausilio dei servizi tecnico-nautici e degli operatori portuali locali presenti in porto.

Si è inoltre proceduto ad allertare il personale di turno del Servizio di soccorso medico, in quanto durante la simulazione due persone presenti a bordo dell’unità avevano riportato lievi ustioni e principi di intossicazione.

Tutto il personale coinvolto nell’esercitazione ha portato a termine le operazioni di spegnimento del principio di incendio, messa in sicurezza dell’unità e dell’area coinvolta, nonché il soccorso medico in tempi celeri ed in modo efficiente.

La simulazione si è conclusa con lo svolgimento di un cd. “debriefing”, volto a verificare l’esito dell’attività svolta ed eventuali criticità emerse.

Nel complesso, la simulazione ha permesso di verificare il coordinamento operativo fra gli attori coinvolti, nonché il livello di addestramento del personale impiegato presso il pontile in concessione e le dotazioni antincendio presenti in loco.