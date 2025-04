Si laurea in medicina e dedica tesi a dottore che le salvò la vita a 5 mesi con intervento al cuore

Orbassano, Torino - Si chiama Maria Cristina Roccavilla e si è da poco laureata in Medicina con 110 e Lode e dignità di stampa all'università San Luigi di Orbassano. La storia di questa brava e preparata 24enne ha emozionato tutti. Quando era una bambina di soli 5 mesi è stata operata al cuore all’ospedale Regina Margherita di Torino. Un intervento salvavita, perfettamente riuscito ed eseguito dal professore e primario di Cardiochirurgia del nosocomio torinese Piero Abbruzzese. Proprio a lui, come riporta il quotidiano La Stampa, Maria Cristina ha dedicato la sua tesi: «Al dottor Abbruzzese – ha scritto la giovane laureata nei ringraziamenti - che a cinque mesi dalla mia nascita mi ha addormentata per farmi rinascere. Oggi sono un medico e passo dall’altra parte, consapevole dell’immensa fortuna che ho di poter restituire ciò che ho ricevuto».

Sui social Piero Abruzzese, che è attualmente impegnato anche in missioni umanitarie in Africa e ha incontrato Maria Cristina Roccavilla anni fa al raduno annuale dei Babbi Natale, ha commentato: «Da un cuore rimesso a posto a quattro mesi di vita alla laurea in medicina con 110 e lode e dignità d stampa! Orgoglioso di lei e fiero di noi cardiochirurghi… bello dare una vita normale!». Il medico ha anche contattato la 24enne complimentandosi con lei, regalandole un’altra grande emozione. Appassionata di sport, Maria Cristina ha fatto sapere di volersi specializzare probabilmente in ortopedia oppure in neurochirurgia.