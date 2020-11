Si presenta la guida Michelin 2021

Sarà un anno di moratoria? La Guida Michelin 2021 sarà presentata online il 25 novembre. L'annuncio è ufficiale. La Michelin ha rimandato di qualche settimana le premiazioni italiane rispetto a quanto accade di consueto, per recuperare il tempo perduto a causa del lockdown primaverile, e ha annunciato maggiore “flessibilità” sulle tipologie di ristorazione, probabilmente più per testare i vari servizi delivery messi su in questi mesi dai ristoratori (anche di livello) che per inserire in guida qualche hamburgeria gourmet.

L'ipotesi più accreditata, nell'annus horribilis del Coronavirus, è che la foto alla ristorazione italiana resti quella del 2020. Con poche eccezioni, al rialzo e al ribasso.