Si puntellano le case popolari a Pozzallo

Pozzallo - La settimana prossima dovrebbero essere eseguiti gli appositi sopralluoghi, prima dell’inizio dei lavori per la realizzazione dei sistemi di puntellamento dei pilastri del piano terra degli edifici IACP lotti 12-13-14 di Piazzale Italia. I lavori sono stati già affidati ad un’Impresa di Ragusa che a breve dovrebbe aprire il cantiere. Nella riunione del 10 gennaio scorso in Prefettura, il Prefetto aveva chiesto allo IACP di essere più celeri per ottemperare alla indicazione del consulente tecnico Prof. Fabio Neri, nel mese di agosto dello scorso anno, in cui si evidenziava che i lavori dovevano iniziare entro qualche settimana.

"Il Prefetto nella riunione sopracitata aveva chiesto anche allo IACP e al Prof. Fabio Neri di eseguire un sopralluogo prima dell’inizio dei lavori, cui doveva seguire la stesura di una relazione da inviare in Prefettura. Altro aspetto importante è anche la precaria condizione degli intonaci a cui deve essere posta grande attenzione. Con molta lentezza si sta per muovere qualcosa e tutto ciò è necessario per dare più serenità e tranquillità ai residenti degli alloggi dei lotti 12-13-14", annuncia il sindaco Roberto Ammatuna.