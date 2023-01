Si rifiuta di pagare il conto al ristorante: "Non ho soldi"

Caltanissetta - Dopo una cena al ristorante ha cominciato a infastidire gli altri clienti del locale e poi si è rifiutato di pagare il conto, circa 70 euro. L’episodio si è verificato nella tarda serata di ieri a Caltanissetta. Il comportamento molesto del cliente, un cinquantenne, ha spinto il gestore dell’attività commerciale a chiamare la polizia, che l'ha identificato. Non aveva soldi e ha manifestato la palese volontà di non saldare il debito. Ora rischia una denuncia per insolvenza fraudolenta.