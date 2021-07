Si ripuliscono la spiaggia da soli: in acqua c’è di tutto VIDEO

Agrigento - Si sono rimboccati le maniche di buon’ora e, approfittando della giornata infrasettimanale meno affollata, si sono messi a estrarre dal litorale della spiaggia di San Leone una quantità eccezionale di sbarre e tubi di metalli, insabbiati a pochi metri dalla riva, residui dello smontaggio di un chiosco. Il filmato è stato condiviso in Rete da Mareamico: meno male che ci sono ancora cittadini che con la loro buona volontà sopperiscono all’inerzia delle istituzioni, che non dovrebbero costringerli a far da soli affidandosi al mero volontariato.