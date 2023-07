Si sostituisce la Tac all'ospedale di Modica

Modica - Da lunedì 10 luglio, inizieranno i lavori propedeutici alla sostituzione della Tac presso l’ospedale “Maggiore-Baglieri” di Modica.

Come concordato in sede di sopralluogo tra la Direzione medica di presidio, l’Ufficio Tecnico dell’ASP e la ditta incaricata, gli stessi avranno una durata di tre settimane (fino al 30 luglio) e saranno comprensivi di messa in servizio, collaudi e consegna delle certificazioni.

Nel periodo di riferimento il servizio sarà trasferito presso l’ospedale “Busacca” di Scicli, dove saranno prese in carico le emergenze/urgenze. Inoltre, sarà possibile continuare a prenotare l’esame diagnostico presso il P.O. “Giovanni Paolo II” di Ragusa. L’ASP precisa che potrebbe verificarsi qualche temporaneo disagio che, tuttavia, è funzionale al netto miglioramento del servizio in futuro.