Siccità e carenza idrica, in Sicilia si pensi ai dissalatori

Ragusanews lo ha già scritto. In provincia di Ragusa tutti i pozzi, pubblici e privati, sono sotto il livello di guardia di 20 metri rispetto al 2020. Non piove da mesi e la crisi idrica ha messo molti comuni nella condizione di contingentare le forniture di acqua potabile alla popolazione.

Quest'anno l'Isola ha raggiunto la temperatura massima record di 48 gradi centigradi e il peggioramento dell'ecosistema climatico non promette nulla di buono per i prossimi anni. La politica si faccia carico a questo punto di pensare al finanziamento di dissalatori per risolvere in maniera strutturale il problema dell'approvvigionamento idrico. Sappiamo che forse l'anno prossimo sarà peggiore del 2021. Attrezziamoci, pensiamo, progettiamo. E soprattutto facciamo.