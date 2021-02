Sicilia, 10 giorni al cambio: prove di giallo, fra multe e tamponi VIDEO

Ragusa - Saranno le immagini dei libera tutti dov’è giallo, i dati incoraggianti dei contagi, il ritorno all’arancione vissuto come anticamera del giallo, fatto sta che negli ultimi due-tre giorni sono spuntati assembramenti e infrazioni da varie parti dell’Isola. Il caso più eclatante a Enna, dove martedì cento manager s’erano riuniti in un hotel per spartirsi le provvigioni aziendali: decine se la sono data a gambe all’irruzione dei carabinieri, che hanno rintracciando tutti elevando sanzioni complessive per oltre 40mila euro. Addio provvigioni. Altri 3.600 euro il giorno dopo a Monreale, dove un 18enne ai domiciliari ha organizzato una festa di compleanno per il padre chiamando 8 persone. Pure a Pantelleria ieri hanno chiuso un bar che istigava alla “movida”. Non solo multe ma anche nuovi focolai: una scuola di Capaci ha chiuso dopo che in una classe sono risultati positivi 13 alunni su 14; a San Cipirello, sempre nel Palermitano, sono stati chiusi uffici pubblici e mercato; gli autisti di due assessori regionali sono stati trovati positivi e i loro “capi” sono finiti in quarantena. Da oggi Tortorici, in provincia di Messina, diventa zona rossa fino a lunedì 16: quando scatterà la nuova fascia colorata, di cui verrà data notizia già venerdì prossimo.

L’elenco riporta naturalmente solo alcuni degli episodi scovati dalle forze dell’ordine e comunicati ai media. Eppure i controlli, a giudicare dalle immagini che circolano online in queste ore, non mancano, né di polizia né sanitari. La Sicilia si è ben preparata nell’ultima settimana di gennaio alla promozione in zona arancione, l’area intermedia di rischio contagio. La gran parte degli abitanti, che non fa rumore sulle testate giornalistiche, continua a mostrare scrupolo e disciplina predisponendosi al cambio di fascia che avverrà tra una settimana, favorendo il disco giallo. Gli operatori impegnati nei tamponi alla Fiera di Palermo non hanno neanche il tempo di andare a fare la pipì, come dice una di loro nel primo video che alleghiamo. Nel secondo, ancora nel capoluogo, due cittadini vengono addirittura multati perché seduti su una panchina. Nel terzo, infine, la devozione dei fedeli a Santa’Agata, davanti al Duomo di Catania a porte chiuse: per la prima volta hanno dovuto rinunciare alla grande festa in onore della patrona.