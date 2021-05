Sicilia, 16 zone rosse: mercoledì ne scadono 12

Ragusa – Da ieri Portopalo di Capo Passero, nel siracusano, e Santa Teresa di Riva, nel messinese, entrano nell’elenco delle zone rosse siciliane fino a mercoledì 26: data di scadenza del lockdown anche a Gagliano Castelferrato, nell’ennese, e San Biagio Platani, nell’agrigentino, entrambi già da venerdì nella fascia di rischio alta. Mercoledì prossimo invece, 19 maggio, termina la red zone in un blocco di 12 paesi: Ravanusa (Agrigento); Riesi (Caltanissetta); Maniace e Mineo (Catania); Tortorici e Nizza (Messina); Santa Cristina, San Cipirello, Caltavuturo, Polizzi Generosa, Vicari e Corleone (Palermo).

Anche per ridurre i vari lockdown locali sull'Isola stanno per partire due piani di vaccinazione anti Covid paralleli, per i comuni montani e quelli sotto mille abitanti: finora ne sono stati individuati una quarantina e le iniezioni cominceranno a giorni, appena terminata l'immunizzazione dei residenti nelle isole minori.