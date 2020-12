Sicilia: 2 settimane per entrare o uscire, il punto dentro e fuori l’Isola

Ragusa - In quanto zona gialla, fino a domenica 20 dicembre in Sicilia potrà entrare e uscire liberamente chiunque. L’Isola ricevere o salutare chiunque venga o vada verso l’estero o una regione a sua volta gialla. Se, nel tragitto in auto o in treno, deve attraversarne una arancione, l’importante è non fermarsi e proseguire dritti alla meta: non è necessario alcun serpentone giallo lungo la penisola per collegare città e territori, come ipotizzato da alcuni media in questi giorni. Lo scenario non solo non rincuora più di tanto albergatori e ristoratori, costretti comunque al mezzo servizio, ma anzi allarma il presidente Nello Musumeci, intenzionato - d’intesa col governo - a rispolverare l’idea primaverile dei tamponi all’ingresso per non mandare all’aria il fragile equilibrio dei dati quotidiani del contagio. Domenica i commissari per l’emergenza Coronavirus di Palermo e Catania hanno effettuato una verifica preliminare delle postazioni per i test negli aeroporti “Falcone-Borsellino” e "Vincenzo Bellini". Altrettanto dovrebbero fare nei principali scali dei traghetti in vista del ponte dell’Immacolata, che potrebbe rappresentare un primo arrembaggio.

Poi da lunedì 21 fino a mercoledì 6 gennaio, da qualunque regione ci si trovi, ci si potrà spostare solo per raggiungere: la prima casa; il luogo di lavoro; l’ospedale più vicino in caso di urgenza sanitaria. Motivazioni che saranno successivamente verificate dalle forze dell’ordine, in caso di controllo. Nelle regioni che al 21 dovessero restare o tornare arancioni, resta vietato ogni spostamento anche comunale e il raggiungimento con gli affetti più stretti per trascorrere il Natale non costituisce una giustificazione da inserire nell’autocertificazione, come erroneamente compreso nel weekend da diversi cittadini delle aree arancioni che stanno già prenotando, se non proprio partendo, alla volta dei borghi natii interpretando la stretta del momento centrale delle festività come un allentamento nel periodo precedente o confidando che nel frattempo subentri il cambio di colore. Il prossimo fine settimana il nuovo aggiornamento della mappa: dovrebbero diventare gialle Lombardia e Piemonte. Dopo le polemiche per il trattamento esclusivo anche l’Abruzzo, unico ancora rosso, da mercoledì sarà arancione.