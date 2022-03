Sicilia, 24 marzo: la Favorita è la Nazionale

Palermo - Per la terza volta nella sua storia la Nazionale di calcio, che questa sera affronterà la Macedonia del Nord nella semifinale dei Playoff di qualificazione ai Mondiali in Qatar, si esibisce a Palermo di 24 marzo. La cabala è dalla nostra. I due precedenti, entrambi per le qualificazioni ai Mondiali, sono fortunati per gli azzurri. Il primo risale al 1993 quando gli azzurri di Sacchi travolsero Malta per 6-1 e l'attuale ct Mancini, in campo, realizzò una doppietta.

L'altra partita nel 2017, quando l'Italia di Ventura s'impose per 2-0 sull'Albania, nonostate la successiva eliminazione con la Svezia. Lo stadio Renzo Barbera, già Favorita, è al gran completo con oltre 33mila tifosi sugli spalti e svariati milioni sul divano di casa, a seguire l’incontro in tv. Anche stavolta o si vice o si è fuori, e visto che non c’è due senza tre…