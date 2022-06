Sicilia, 3 giorni in meno di scuola: si torna in aula dal 19/9 al 10/6 2023

Palermo - “In Sicilia il nuovo anno scolastico inizierà lunedì 19 settembre e si concluderà sabato 10 giugno 2023, per un totale di 204 giorni”: lo annuncia il neo assessore regionale all’Istruzione Alessandro Aricò, che oggi ha firmato il decreto come primo atto del suo mandato.

“Nella scelta delle date abbiamo valutato le peculiarità delle condizioni climatiche dell'Isola - dice -. Negli ultimi anni il calendario era partito tra il 12 e il 14 settembre, totalizzando circa 207 giorni di scuola. Quest’anno abbiamo voluto posticipare l’inizio, visto a settembre è ancora estate, anche per favorire le famiglie che volessero sfruttare qualche momento in più di serenità e condivisione con i propri ragazzi".

Come se 3 giorni facessero la differenza sul termometro e le famiglie non dovessero ricominciare a lavorare. Tuttavia anche la Val d’Aosta ha fissato la prima campanella il 19 settembre, e certo lassù fa molto meno caldo. Le lezioni saranno sospese - negli istituti di ogni ordine e grado - per le vacanze di Natale, dal 23 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023, e per Pasqua, dal 6 all'11 aprile 2023.