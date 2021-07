Sicilia, 3 zone rosse e 600mila vaccini in frigo: il punto Covid sull'Isola

Ragusa - Una proroga e una nuova "zona rossa" in Sicilia, entrambe in provincia di Caltanissetta: il lockdown introdotto il 3 luglio a Mazzarino è stato prorogato ieri sera fino a mercoledì 21 e ne è stato istituito un altro a Riesi, fino alla stessa data. Da domani, quando entreranno ufficialmente in vigore, si aggiungeranno a Piazza Armerina nell’ennese. L’aumento del numero dei positivi, che ha reso necessaria la misura, non impatta però sulle ospedalizzazioni. Le due curve si muovono all’opposto: la prima sale, la seconda scende.E’ la miglior prova dell’importanza di vaccinarsi, tutti e subito.

Ora però, per immunizzarci dalle varianti Covid, tocca alzare almeno all’80% la quantità di popolazione da vaccinare con due dosi. Un traguardo che in Sicilia, ai ritmi attuali di 40mila iniezioni al giorno, sarebbe raggiunto tra fine settembre e inizio ottobre: un paio di settimane dopo il resto del Paese, secondo i calcoli del dipartimento di Statistica dell’università di Palermo.

Le fiale Pfizer e Moderna stanno soppiantando rapidamente AstraZeneca e Johnson& Johnson, che non arrivano più. Del resto sono ormai già 5 milioni i sieri sbarcati in Sicilia dall’avvio della campagna, e le quasi 80mila boccette AZ accantonate bastano e avanzano a garantire i richiami per i prossimi due mesi. Eventi avversi, fortunatamente, non se ne registrano più e le fiale non mancano: ad oggi, sono ben 600mila quelle in serbo nei magazzini dell’Isola. Ma anche spingendo al massimo, l’obiettivo immunità di gregge - ovvero il ciclo vaccinale completo per oltre 4 milioni di persone - non si raggiungerà prima della fine dell’estate.