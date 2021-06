Sicilia, -4 alla zona bianca

Ragusa – Domani pomeriggio la consueta cabina di regia del ministero della Salute decreterà la zona bianca in Sicilia, da lunedì prossimo 21 giugno. Anche per la settimana in corso, la terza consecutiva, i contagi ogni 100mila abitanti risulteranno con ogni probabilità sotto quota 50 visto che i ricoveri scendono ogni giorno, nonostante tasso di positività e infezioni quotidiane restino entrambi superiori alla media nazionale: mezzo punto percentuale oltre il primo, e testa a testa con la Lombardia il secondo.

Se, malgrado le varianti, il prolungamento del coprifuoco e le varie riaperture non hanno inciso sulla circolazione del virus, bisogna ringraziare solo i vaccini, altrimenti da tempo saremmo già tornati in arancione. Tra quattro giorni dunque l’Isola entrerà nella fascia minimo di rischio e restrizioni insieme a Calabria, Basilicata, Campania, Toscana, Marche e provincia di Bolzano: solo la Val d’Aosta resterà ancora gialla, per raggiungere i gruppone la settimana dopo, dal 28.