Sicilia, a che ora è la fine del Covid?

Ragusa – Non è un pesce d’aprile: dalla mezzanotte è finito ufficialmente lo stato d’emergenza Covid-19 in vigore da oltre 2 anni in Italia. Una data epocale, da segnare sul calendario come quella d’inizio, venerdì 31 gennaio 2020. L’epidemia era già cominciata da almeno un mese, senza che ce ne accorgessimo; così come continuerà adesso ma, si spera, con una maggiore consapevolezza da parte della collettività. Sono ancora 662mila le mine vaganti No Vax in giro per la Sicilia.

Anche il bollettino di giovedì pomeriggio ha dato, sull’Isola, il solito saliscendi di dati: contagi in leggera flessione, ma tasso di positività e ricoveri in altrettanto lieve ascesa. Oramai, però, il governo ha tratto il dado: comincia lo scatto finale verso il definitivo ritorno alla nuova “normalità”. Da oggi, venerdì primo aprile 2022, sarà possibile anche per gli over 50 accedere a lavoro, negozi, ristorante e mezzi pubblici col green pass base; e tra un mese - dall'1 maggio - verrà eliminato pure quello, anche per gli ultimi esercizi: piscine, palestre e discoteche. E la mascherina chirurgica sostituirà la Ffp2 ovunque al chiuso.

Da subito sarà costretto all’isolamento solo chi è positivo, mentre la scuola resterà in presenza fino ad almeno 4 casi nella stessa classe. L'obbligo vaccinale resta in vigore - fino al 15 giugno - per il personale docente e del comparto sicurezza e difesa e - fino al 31 dicembre - per il personale sanitario e delle rsa. Sul sito del ministero della salute, tutte le misure in dettaglio, riassunte nella scheda allegata in foto. Non possiamo certo dire che il virus sia sconfitto: per ora è solo domesticizzato ma il conto alla rovescia, per iniziare a conviverci come ogni altra infezione, stavolta è partito davvero.