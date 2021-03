Sicilia, a giorni l’ondata Covid: il giallo “corretto” e il rischio rientri

Ragusa - Il giallo non basta secondo il Comitato tecnico scientifico se non è “corretto” al rosso, con nuovi divieti e il lockdown nel weekend: avrà convinto Mario Draghi ieri sera, al termine della terza riunione in 3 giorni? Dal discorso tenuto per l’8marzo dal premier dopo tanto tempo, pare proprio di sì. La Sicilia non merita il rosso visto che i suoi contagi stanno aumentano con una progressione nettamente inferiore che nel resto d’Italia, ma gli esperti temono che la linea piatta sia semplicemente il risultato del rosso-arancione allungato fra gennaio e febbraio e che manca poco perché le varianti del Covid inizino a farsi sentire sui bollettini dell’Isola. L’impennata numerica di ieri corrisponde ancora solo a un lieve incremento del tasso di incidenza, al 2,8%. Resta trainata dalla provincia di Palermo, che naviga sui 300 casi quotidiani: ogni giorno nel capoluogo il sindaco Orlando mette qualche nuova regola, e sempre più comuni dell’hinterland chiudono le scuole o instaurano micro red zone. A seguire c’è Catania, che si avvicina a 200; ancora Enna la più bassa, con 6 positivi.

La vera “bomba” potrebbe esplodere in realtà subito dopo Pasqua ma, essendo vietato il movimento tra regioni per turismo e per visite non dettate da urgenze, lo spostamento verso la Sicilia riguarderà comunque solo coloro che vi hanno la residenza o il domicilio. Già nella settimana del 29 marzo i voli a Punta Raisi, tuttavia, passeranno dalla ventina scarsa attuale a oltre 60. A Catania arriveranno a 70. Lo stesso per i passeggeri via nave. A cavallo di aprile potrebbero arrivare più mille persone al giorno e Palazzo d’Orleans sa bene che sarà necessario serrare i ranghi dei controlli e degli screening in porti e aeroporti, cinturando i confini. Ogni positivo non intercettato può provocare un focolaio, peggio ancora se soggiornante in una struttura ricettiva: a quel punto decine di clienti resterebbero intrappolati in vacanza, barricati in camera aspettando i tamponi. Anche secondo il Cts regionale, per concedere aperture, è meglio aspettare settembre quando si spera sia vaccinato il 70% della popolazione.

La conferma dell’area gialla, sia pure con la correzione, resta comunque una conquista in una mappa nazionale dove peggiorerà se domani, nella revisione cromatica del venerdì, la zona rossa scattasse automaticamente ovunque i nuovi casi settimanali superassero i 250 per 100mila abitanti. Una soglia già oltrepassata da Emilia-Romagna, Lombardia, Marche e negli ultimi giorni Piemonte e Friuli: tutte prossime ad affiancarsi a Campania e Molise nella massima fascia di rischio. In tutto il Paese solo la Basilicata scalerebbe di colore, all’arancione: area in cui pure Veneto e Abruzzo verrebbero confermate. In giallo, oltre all’Isola, resterebbero Valle d’Aosta e forse Calabria e Liguria perché anche Lazio e Puglia vanno verso l’arancio. In bilico la Toscana, dove l’indice Rt è ampiamente sopra 1 e le terapie intensive al 36% ma le infezioni sotto quota 250. Il bianco resta appannaggio della Sardegna.