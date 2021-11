Sicilia a tutta disco, il Covid balla coi giovani VIDEO

Palermo – Il video girato sabato notte in una discoteca palermitana. Tutto regolare: da un mesetto infatti le discoteche - gli unici locali che non avevano più riaperto da febbraio 2020 - hanno potuto tornare ad accogliere i ragazzi, con una capienza del 75% all’aperto e del 50% al chiuso.

Il governo prevede pure che siano le prime a richiudere in toto, nel malaugurato caso di declassamento in zona gialla. Anche rispettando le percentuali di ingresso, la situazione di affollamento al chiuso è semplicemente inevitabile: probabilmente sarebbero bastati un solo un paio positivi per contagiare chiunque si trovasse in pista in quel momento.