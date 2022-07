Sicilia: Alfano,candidato Governatore? Ho preso altra strada

PALERMO, 14 LUG "Ho profondo rispetto per la politica e grande amore per la Sicilia, ma oggi vivo l'esperienza umana dell'attività professionale che mi realizza e gratifica. La mia vita ha preso un'altra strada". Così l'ex ministro Angelino Alfano, interpellato telefonicamente dall'ANSA, commenta un articolo pubblicato stamane nell'edizione locale di Repubblica che lo indica come possibile candidato a Governatore della Sicilia. "Ringrazio chi ha pensato a me ed i tanti che da questa mattina mi scrivono o mi telefonano prosegue Alfano e ribadisco quanto detto privatamente, cioè che non sono neanche lontanamente interessato e non prendo in considerazione un impegno politico". (ANSA).