Sicilia, altre 3 zone rosse e il rischio dell'arancione fino al 16 maggio

Ragusa - Che la Sicilia sarebbe rimasta in zona arancione per un'altra settimana s’era capito, ma l'indice di trasmissione del Coronavirus calcolato dal monitoraggio Iss – il famoso Rt, determinante nell’attribuzione della fascia di rischio – è ancora pari a 1.05, e rischia di tenere l’Isola con questo colore per altre due settimane, fino a domenica 16 maggio. Secondo il decreto che fissa i criteri di classificazione delle regioni, infatti, per passare in area gialla serve: 1) un Rt inferiore a 1 per almeno due settimane di seguito; 2) uno scenario di rischio basso o moderato (o comunque inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive).

Sul primo punto, nella settimana di riferimento 19-25 aprile, la velocità di trasmissione è purtroppo ancora superiore a 1, con un intervallo inferiore di 1.02 e superiore di 1.08. L’Rt definisce la velocità del contagio, cioè quante persone in media infetta un positivo, ed è frutto di un calcolo fra vari parametri tra cui il tasso di positività. Quest’ultimo, che sarebbe l'incidenza settimanale dei nuovi casi nel rapporto tra tamponi molecolari e positivi, si attesta sull’Isola intorno a 140 su 100mila, dunque sotto i 250 casi che fanno scattare d'ufficio il rosso.

Evidentemente devono aver influito altri fattori come la capacità di tracciamento e il numero elevato di zone rosse tra cui, fino a qualche giorno, lo stesso capoluogo per cui sarebbe stato forse eccessivo il balzo improvviso da rosso a giallo. Si sarebbe potuto tenere in un arancione “rafforzato”, come avevamo suggerito su Ragusanews, e come di fatto sta facendo il sindaco Orlando blindando i litorali per il Primo Maggio. Proprio in serata ne sono spuntate altre tre, fino a mercoledì 12 maggio: Ravanusa (in provincia di Agrigento), Santa Caterina Villarmosa (Caltanissetta); Nizza di Sicilia (Messina); ed è stata propogata quella già in corso a Longi (Messina). Ma a incidere dev’essere stata soprattutto la disastrosa campagna vaccinale.

Sul secondo punto, invece la Sicilia andrebbe “bene”: la cabina di regia ministeriale la inserisce tra le regioni “compatibili con uno scenario di tipo 2”, a rischio moderato. Quest’ultimo indicatore è il risultato del calcolo di 21 parametri, dalla comparsa dei nuovi focolai al tasso di occupazione di ospedali e terapie intensive, che in effetti non vede l’Isola in affanno. Non è detto però che l’Isola non possa comunque ottenere uno “sconto” di 7 giorni sul purgatorio che sta patendo, se il quadro epidemiologico continuasse a migliorare. E i vaccini ingranassero la marcia.