Sicilia assediata dal fuoco, 2000 sfollati e black out 

Due settantenni trovati carbonizzati in un'abitazione avvolta dalle fiamme a Cinisi (Pa) vicino all'aeroporto Falcone Borsellino, una donna di 88 anni deceduta a San Martino delle Scale (Pa) perché il fuoco ha impedito all'ambulanza di soccorrerla, una persona al momento irrintracciabile a Patti (Me). Due forestali ricoverati con gravi ustioni rimediate mentre prestavano soccorsi. Quasi 2 mila sfollati.

E' il parziale e terribile bilancio degli incendi che da oltre 24 ore stanno bruciando la Sicilia, devastando boschi, zone collinari, parchi e centri abitati in diverse parti dell'isola. Roghi ovunque, alcune strade statali sono chiuse, ci sono paesi isolati. A Palermo e nei comuni limitrofi la situazione più grave: l'aria è quasi irrespirabile, il cielo è invaso dal fumo, piove cenere.

"Non state all'aperto", è l'avviso diramato dall'Asp rivolto soprattutto alle persone più fragili. Vigili del fuoco, forestali, protezione civile e carabinieri ce la stanno mettendo tutta. Il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, ha chiesto aiuto alla Protezione civile nazionale che ha inviato squadre di supporto. I parlamentari di FdI di Camera e Senato, così come Schifani, hanno sollecitato al governo Meloni lo stato di emergenza per la Sicilia.









Le fiamme, alimentate dal vento di scirocco, divampano in tutte le montagne che circondano Palermo: San Martino delle Scale, Monte Pellegrino, la riserva di Capo Gallo e il monte di Pizzo Sella, che domina le borgate marinare di Mondello e Sferracavallo. La gente è fuggita dalle villette lungo la strada collinare che porta alla discarica di Bellolampo, dove brucia da diverse ore una delle vasche esauste col rischio diossina.

L'aeroporto di Palermo è stato chiuso per alcune ore perché il fumo aveva invaso le piste mentre il fuoco bruciava le montagne, dove qualche ora dopo i vigili del fuoco hanno trovato i due corpi carbonizzati. Le autostrade Palermo-Mazara del Vallo e Palermo-Catania sono state interrotte a tratti. I tanti focolai hanno mandato in tilt il traffico, con centinaia di automobilisti intrappolati nei mezzi mentre il termometro segnava 45 C°. Interi edifici sono senza energia elettrica per i danni alla rete che hanno provocato blackout: tanti anziani e disabili sono ancora bloccati nelle proprie abitazioni. Altri quartieri periferici del capoluogo siciliano sono senz'acqua. Dal Policlinico universitario i pazienti della terapia intensiva della nuova area di emergenza, inaugurata appena cinque mesi fa, sono stati trasferiti in altri ospedali e le sale operatorie sono state chiuse perché l'impianto di condizionamento non riesce a refrigerare gli ambienti sanitari.

Un incendio è divampato nel cimitero di Santa Maria di Gesù, alcuni residenti hanno dovuto abbandonare le abitazioni. Le fiamme minacciano abitazioni a Borgo Nuovo, zona della periferia nord della città. Fiamme hanno lambito il tempio ellenico di Segesta (Tp), il punto di ristoro e la zona souvenir del parco archeologico sono andati in fumo; 28 turisti sono fuggiti dal villaggio di Calampiso a San Vito Lo Capo (Tp), avvolto da un grosso rogo e sono stati soccorsi con dei gommoni privati e poi portati in salvo dalle motovedette della capitaneria di porto.

A Santo Stefano di Camastra (Me), località famosa per le ceramiche, cinque famiglie sono state costrette ad abbandonare le proprie case. Un'intera concessionaria a Isola delle Femmine (Pa) è stata distrutta dalle fiamme, decine di auto sono diventata carcasse annerite. A Pantelleria, come in altre aree della Sicilia, sono entrati in azione canadair ed elicotteri, a Ustica aliscafi e traghetti sono rimasti in porto per il mare grosso.

Ad Aci Catena (Ct), nella frazione di San Nicolò, è andata in fiamme una vasta area a verde, il rogo ha coinvolto una villetta e distrutto palme e minacciato una scuola. Sgomberate alcune case per precauzione e anche alcuni B&b con turisti scesi in strada. "Aiutateci", l'appello drammatico lanciato via Facebook dalla sindaca Margherita Ferro. A Taormina (Me) il fuoco sta bruciando l'area dove doveva sorgere un campo da golf, a ridosso del centro abitato di Trappitello, a Siracusa sgomberate case e hotel.

