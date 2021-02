Sicilia, atteso il gelo siberiano

C'è allerta meteo in Sicilia per le prossime 48 ore. Il gelo siberiano è in ulteriore intensificazione e attualmente continua a sferzare molte regioni d'Italia dove la neve ha imbiancato anche molte località di pianura. Ma il tempo è in peggioramento anche sul resto del Paese. Precipitazioni sparse sono in atto infatti sui comparti adriatici del Centro e su parte del Sud. Tra Marche ed Abruzzo anche sulle coste.

Ci sono dunque tutti i presupposti per vivere una serata all'insegna del freddo maltempo che colpirà davvero tante regioni con elevato rischio di bufere di neve fino in pianura o addirittura lungo le coste.

Ma andiamo con ordine e vediamo più nel dettaglio come evolverà il quadro meteorologico nelle prossime ore.

La neve che potrà ancora cadere fino in pianura sulle Marche con qualche episodio fin lungo i litorali. Ad imbiancarsi saranno nuovamente le pianure e le coste abruzzesi, molisane fino al nord della Puglia. Sul resto del Sud i fiocchi bianchi potranno interessare a tratti le pianure della Basilicata ed occasionalmente anche quelle campane con neve fine alle porte di Napoli.

Verso notte, mentre al Nord il tempo sarà tranquillo, inizierà a dare segnali importanti di miglioramento anche sull'area tirrenica del Centro, mentre continueremo ad avere nevicate fino in pianura/coste su gran parte dell'area adriatica centrale e su molti tratti del Sud. Piogge moderate bagneranno poi la Calabria e il nord della Sicilia. Qui la quota neve non scenderà sotto i 600/700m.

Le gelide correnti siberiane insisteranno poi anche durante la notte preludio questo ad una domenica davvero rigidissima con ancora il rischio di nevicate a bassissima quota su alcune regioni.