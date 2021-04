Sicilia, circhi senza cibo per animali: è ora di fermare la barbarie

Ragusa - Ma c’è ancora chi si diverte a vedere una tigre balzare sullo sgabello allo schiocco di frusta di un tipo col cilindro in testa? E’ necessario fare il giocoliere in groppa a un elefante che corre, quando ci sono funi e trapezi da cui dar spettacolo? Gli animali di sei circhi siciliani non hanno più cibo e il loro “nemico” giurato – l’Ente nazionale protezione animali – li sta aiutando distribuendo decine di balle di fieno, per non farli morire di fame. "Qualche mese fa - afferma Carla Rocchi, presidente Enpa nazionale - sarebbe stata fantascienza, ma in tempi di necessità, nonostante noi continuiamo a contrastare con tutte le nostre forze lo sfruttamento degli animali nei circhi, non possiamo non intervenire di fronte alle loro condizioni: oltre ad essere privati della libertà, stanno soffrendo anche la fame".

Con lo stop all'attività circense dettato dalla pandemia, infatti, iniziano a scarseggiare i soldi per le derrate alimentari indispensabili per la sopravvivenza degli animali. "Ci servono fieno e carne per i felini e non solo - dice Marcello Marchetti, delegato dell'ente nazionale circhi per l’Isola -, in tutto questo periodo siamo stati affiancati con moltissima generosità dalla Coldiretti Sicilia e dell'Enpa” ma sono stati completamente dimenticati dai decreti CuraItalia e “con la crisi economica e la siccità anche loro sono in seria difficoltà ad aiutarci". I 6 tendoni siciliani che hanno ricevuto l’aiuto dei volontari sono dislocati tra Palermo, Misterbianco, Messina e Campobello di Licata con animali di tutte le specie: elefanti indiani e africani, tigri reali del Bengala, ippopotami, pellicani, serpenti, coccodrilli, cammelli e dromedari.

Catturati e sradicati dai loro territori, tenuti in gabbia e sfruttati in paesi con climi e habitat stravolti rispetto a quelli in cui la natura li aveva posti. Un gesto nobile quello dell’Enpa. Dopo di che, finita questa emergenza Coronavirus, è davvero ora di dire basta. Decine di stati e migliaia di amministrazioni comunali in tutto il mondo proibiscono da anni l’uso di animali selvatici nei circhi, surclassandoci in civiltà. Da noi invece “i vari ministri della Cultura degli ultimi anni non sono riusciti a incidere – conclude Rocchi -, rimandando ogni volta l'unica riforma possibile r non più rimandabile: la riconversione dei circhi in spettacoli viaggianti senza animali". Sono esseri viventi, che hanno diritto alla loro esistenza su questo pianeta, non un cartoon con cui trascorrere il sabato pomeriggio.