Sicilia, cosa si può fare: tutte le regole della zona arancione

Ragusa – Mese nuovo, colore nuovo. O meglio vecchio. Al via da oggi almeno due settimane in area arancione. In attesa del prossimo verdetto del ministero della Salute, ecco un ripasso delle principali regole vigenti in questa fascia di colore. Per chi non le rispetta la multa, contestabile con ricorso al prefetto, va sempre da 400 a 1.000 euro, ma è ridotta se si paga entro cinque giorni dalla notifica. Le verifiche delle forze dell’ordine possono essere svolte naturalmente anche dopo il controllo sul posto.

Mobilità. Si può circolare dalle 5 alle 22 nello stesso comune ed è consentita una sola visita al giorno a casa di parenti o amici, in massimo 2 persone più figli minori di 14 anni e persone disabili o non autosufficienti conviventi. Per chi vive in comuni fino a 5.000 abitanti è permesso muoversi entro 30 km chilometri dai confini, ma senza recarsi nei capoluoghi di provincia. Resta possibile spostarsi anche in un’altra regioni per i noti motivi di lavoro, salute o necessità non altrimenti espletabili. E' sempre necessaria l'autocertificazione. Il trasporto locale prevede la capienza massima al 50% dei posti disponibili, salvo i mezzi espressamente dedicati a quello scolastico.

Esercizi. Consumazioni sempre vietate dentro bar, ristoranti, pasticcerie e rosticcerie così come nelle immediate adiacenze di ogni luogo dedicato alla ristorazione: l'asporto di cibi e bevande è permesso fino alle 18 da tutti i locali e fino alle 22 da quelli con cucina, la consegna a domicilio invece non ha limiti di orario. Riaprono tutti i negozi al dettaglio, anche quelli di solo abbigliamento, e i centri commerciali: questi chiuderanno solo nei giorni festivi e prefestivi ma al loro intero saranno comunque aperte farmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie, edicole, cartolibrerie e vivai.

Tempo libero. Serrande abbassate per musei, mostre, fiere, teatri, cinema, palestre e piscine. Sospese pure le attività di sale scommesse, bingo, sale giochi e slot machine anche nei tabacchi. Consentite la partecipazione a funzioni religiose e l'attività sportiva all'aperto, ma non in gruppo e purché nei confini del proprio territorio comunale: in questo caso ci si potrà togliere la mascherina, mantenendo però ogni distanziamento sociale dalle altre persone. Il riepilogo delle varie misure è aggiornato sul sito Covidzone.info.