Sicilia, Covid in stallo: Pasqua senza sorprese

Ragusa - Manca ancora quasi un mese ma se entro domenica 4 aprile si riuscisse a immunizzare tutti gli anziani, la Sicilia potrebbe passare la Pasqua almeno in giallo. Nel weekend il tasso di positività si leggermente rialzato al 2,6% e nella settimana appena trascorsa i nuovi casi sono aumentati del 27% rispetto alla precedente, con meno tamponi effettuati. Vedremo ora che in decine di comuni sono state sacrificate le scuole, per non chiudere tutto il resto, se davvero le lezioni in presenza erano corresponsabili del trend più o meno stazionario dell’Isola da ormai inizio febbraio. Allentare a Pasqua però, come vorrebbero tanti commercianti e cittadini, rischia di compromettere la stagione estiva: per quanto possa essere economicamente e umanamente controproducente, è proprio nei giorni di festa che si dovrebbe tenere stretta la cinta, sganciando qualche bottone semmai durante la settimana. Si rischia già abbastanza nelle necessità quotidiane, dal fare la spesa al recarsi a lavoro: situazioni in cui, con tutta la buona volontà, è difficile mantenere costantemente i giusti accorgimenti.

I festivi, sinonimo di evasione e relax, rappresentano inevitabilmente un pericolo maggiore per la quantità di persone in grado di movimentare e condensare in pochi giorni nei luoghi pubblici: possono bastare un paio di maxi raduni a far scoppiare un focolaio, in grado di peggiorare da solo il report di un’intera provincia. Musumeci ha appena prorogato la cintura di sicurezza intorno all'Isola, con gli screening in porti e aeroporti, proprio in previsione dei rientri primaverili. Si torna a ragionare di un “passaporto sanitario”, che consenta di frequentare locali chiusi solo a chi è stato vaccinato: il tampone entro le 24 ore non è una garanzia sufficiente, oltre a costringere il popolo dei vacanzieri a rinnovare il documento ogni giorno. Prende quota anche l’idea della vaccinazione di massa nelle isole minori, così da renderle zone bianche in tempo per i primi arrivi. Comunque vada Pasqua sarà la prima delle feste comandate che vivremo, per la seconda volta, in convivenza col Covid. Non c’è più Il lockdown di un anno fa non dobbiamo ripetere l'errore della scorsa estate, se vogliamo salvare almeno la prossima.