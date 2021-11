Sicilia da bere: dopo il rum e la vodka, arriva il gin FOTO

Favignana - Sicilia a tutto bere: dopo la riscoperta del rum di Avola e la scommessa vinta della vodka dell’Etna, arriva sul banco il gin di Favignana. L’idea è di tre under 30, due favignanesi e un francese. Nino Campo, economista convertito alla ristorazione; Davide Tedesco, appassionato da sempre di agricoltura; e Thibaut Bastel, un amico che aveva appena comprato un terreno per l'orto, riconvertito anche questo in piantagione di erbe medicinali da cui distillare il liquore.

In un anno sono riusciti a mettere in bottiglia il loro sogno: un gin con gli aromi e sapori dell'Isola, a cui è ispirata anche l’ispirata fotogallery promozionale del marchio "Isola di Favignana Gin". Hanno ingaggiato pure un botanico, per ricavare una ricetta locale originale. Alcol da grano tenero, bacche di ginepro, semi di coriandolo, radice di angelica, scorze di limone, foglie di ulivo, foglie di mirto selvatico; e 6 essenze di piante endemiche dell’arcipelago delle isole Egadi: elicriso, camomilla romana, assenzio, menta dolce, rosmarino e verbena. La prima annata è stato un successo: dalle 1.700 bottiglie di questa estate prevedono di arrivare a oltre 50.000 nella prossima stagione.