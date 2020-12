Sicilia, da domenica al via la vaccinazione: tutta l’Isola va a Palermo

Ragusa - Domenica i primi 685 siciliani saranno sottoposti al Civico di Palermo al vaccino anti-Covid prodotto da Pfizer, l'unico approvato finora dall'Ema. “Abbiamo scelto il Civico per rendere omaggio a una città – dice l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza – nella quale l’emergenza coronavirus ha visto tantissimi operatori impegnati, e un pronto soccorso molto esposto”. “La campagna di vaccinazione sarà completata entro l'estate 2021 – sostiene con un certo ottimismo il governatore Nello Musumeci -, per allora tutti i siciliani che lo vorranno saranno immunizzati. Io ci credo molto”. Altri esperti molto meno. Secondo il Cts nazionale in realtà, per raggiungere una completa immunità, bisognerà aspettare almeno tutto il 2021.

Ma il problema, al momento, è un altro: dovendo essere conservate a -80 gradi e non essendoci mezzi per trasportarle a quelle temperature, con le 129mila dosi della prima fase - riservate a sanitari e Rsa - si vaccineranno solo i palermitani o anche medici e infermieri di altre province? E, in questo secondo caso, dovranno convergere tutti fino al capoluogo, per due volte? Parliamo di oltre 60mila persone in movimento visto che le dosi vanno dimezzate, richiedendo per ciascuna persona un richiamo dopo 20 giorni. “Si potrebbero utilizzare anche altre strutture di Palermo, per evitare quanto meno spostamenti troppo lunghi - dice Razza -, nei prossimi giorni definiremo questi ultimi dettagli”. Che proprio dettagli non sono. La speranza dell’assessore per evitare pericolosi spostamenti di massa, in giornate che si preannunciano ancora ad alto rischio contagio, è che venga autorizzato anche il vaccino AstraZeneca, in tempo per la seconda fase che riguarderà tutti gli altri cittadini, perché “può essere conservato a temperature molto più elevate e basterà una valigetta per trasportarlo”. Fino ad allora però, gli altri 36 nosocomi individuati in tutta l’Isola per la somministrazione sembrano destinati a restare a bocca asciutta.