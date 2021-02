Sicilia, da oggi 120mila studenti delle superiori tornano in classe

Ragusa - Dopo il rientro in presenza lunedì scorso degli alunni delle seconde e terze medie, e dopo oltre tre mesi di didattica a distanza, da oggi metà dei ragazzi delle superiori tornano tra i banchi, alle lezioni in presenza. Con ingressi a rotazione delle classi per tutto il weekend sono proseguiti gli screening a tappeto di studenti e organico. “Al momento non ci sono stati riflessi negativi dopo il rientro dei ragazzi delle medie – afferma Roberto Lagalla -, su 120mila campionamenti la percentuale dei contagi rimane sotto l’1%”, ma gli effetti di un eventuale contagio si apprezzeranno in questa settimana.

Ce ne vorranno invece almeno due per portare la quota in presenza al 75%, con orari d’entrata scaglionati fino alle 14 nei plessi più frequentati. L’assessore all’Istruzione ha confermato che sono stati potenziati i trasporti, la cui capienza sarebbe tuttora prevista al 50%. Anche allargando lo zoom temporale del primo ciclo, il trend dell’incidenza degli alunni positivi - rilevato dall’Ufficio scolastico regionale - si conferma in calo dallo 0,46% del 19 novembre 2020 allo 0,27 dell'1 febbraio 2021. In valori assoluti: 85 alunni positivi in meno per l’infanzia (-41%), 307 nella primaria (-34%) e 463 alle medie (-50%).

Riparte, dal 15 al 19 febbraio, anche il concorso straordinario per l’immissione in ruolo del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno. A supportare la ripresa della macchina scuola più di 26 milioni e mezzo di euro: 8,4 milioni di euro stanziati dalla legge regionale di stabilità per tablet da consegnare in comodato d’uso agli studenti di 468 istituti, e la bellezza di altri 18 milioni per interventi di edilizia leggera in altri 410. Una cifra enorme: se davvero sarà spesa tutta in strumenti e infrastrutture, studenti e genitori non dovrebbero avere più di che lamentarsi per servizi obsoleti e inadeguati all'allarme Covid.