Sicilia: dilagano le varianti Covid, ma il semaforo giallo scatterà

Ragusa - Molti cittadini, specie tra i ristoratori, premono per tornare in giallo in tempo per San Valentino e Carnevale ma, in verità, sarebbero proprio le uniche giornate da blindare - con i movimenti e gli incontri che comporterebbero - per evitare che il giallo, al via comunque non prima di lunedì, duri solo un paio di settimane prima di tornare arancione. Ad ogni modo - pure in zona gialla - gli assembramenti restano vietati e bar, ristoranti e locali devono comunque chiudere alle 18 per proseguire con delivery e asporto. La tegola in Sicilia arriva dai casi sospetti di varianti Covid, giunti già a una sessantina tra inglese e sudafricana. Per ora sono segnalati nelle province di Palermo, Catania, Messina e Siracusa. Parliamo naturalmente solo di quelli che le autorità sanitarie sono riusciti a tracciare, e di cui si attendono ancora i riscontri dall'istituto zooprofilattico regionale. Chi ha contratto le due varianti - 4 persone accertate finora - le ha introdotte dall’estero, ma al momento nessuno mostra sintomi particolarmente gravi. "Nessun allarme - dice il commissario per l’emergenza siciliana Renato Costa -, se tutti teniamo le mascherine, rispettiamo le distanze e seguiamo ogni precauzione non ci sono problemi”. Ma il problema, in parte, è proprio continuare a costringere a tali limitazioni una popolazione per cui uscire senza presidi e a cuor leggere è diventato ormai un ricordo del passato.

Sulla questione, più importante, dell'efficacia dei vaccini Pfizer, Moderna e Astrazeneca contro queste mutazioni, arriva il confortante "ottimismo" dell'Oms, che è cosa diversa comunque dalla certezza scientifica. Ieri si è appreso che entro febbraio dovrebbero arrivare circa 220mila tra Pfizer e Moderna - per avviare la campagna di vaccinazione degli over 80 - e 100mila di AstraZeneca, per forze dell’ordine e personale scolastico under 55, che però non piace a tutti per l'efficacia ridotta a meno del 60%. Male non fa, ma è una magra consolazione per quelle 4 persone ogni 10 che dopo due iniezioni potrebbero ritrovarsi da capo a dodici. Paradossalmente anche la medicina, in questo momento, tiene le dita incrociate. E’ dalla quantità di vaccinati che dipenderà la continuità del giallo siciliano, non a breve ma a lungo termine. Ad oggi ci sono appena 25.340 fiale da parte nei freezer siciliani: ne sono state somministrate oltre 216mila, quasi il 90% di tutte quelle fin qui ricevute, la sesta fornitura del Paese. Le scorte proseguono a scarseggiare ma il giorno del fatidico cambio fascia è ormai arrivato: domani la decisione, dalla prossima settimana l’operatività del nuovo colore. Finché i numeri dei vari tassi di positivi, morti e ricoveri si manterranno stabili come in questi giorni, e ci saranno regioni che vanno molto peggio, non c’è motivo di ritenere che non sia il giallo.