Sicilia e Covid: cosa cambia tra zona gialla e bianca

Le differenze tra zona gialla e bianca possono cambiare le abitudini di chi si appresta ad andare in vacanza. Potrebbero entrare in zona gialla, a causa dell’aumento dei ricoveri, Sicilia Sardegna e Calabria.

La regola principale in zona gialla, sparita in quella bianca, è l’obbligo della mascherina all’aperto, da indossare anche al caldo in spiaggia mentre si abbassa il numero di commensali al ristorante, sia nei tavoli all’interno che all’estero.

Il passaggio dal bianco al giallo dipende dalla percentuale di pazienti ospedalizzati, che in zona gialla è il 10% per le terapie intensive e 15% negli altri reparti.

Non è escluso che alcune Regioni possano dire addio alla zona bianca prima della fine dell’estate e con regole più rigide riguardo al green pass, che potrebbe essere esteso a treni, aerei e navi (e forse anche a scuola a settembre).

Cosa cambia tra zona gialla e bianca per ristoranti e bar

In zona gialla cambiano le regole per il consumo al tavolo nei ristoranti, bar, pizzerie e tavole calde: torna il tetto massimo di 4 persone per ciascun tavolo, sia all’interno che all’aperto (salvo tra persone conviventi). In zona bianca, invece, il governo ha eliminato ogni tipo di limite numerico.

Mascherina in zona gialla

La differenza più rilevante tra zona gialla e bianca riguarda i presidi di protezione obbligatori: in fascia bianca la mascherina resta obbligatoria soltanto nei luoghi chiusi (mezzi di trasporto pubblico, uffici e centri commerciali), in quella gialla, invece, si deve indossare anche all’aperto.

Le nuove regole sul numero di persone ammesse a tavola avrebbe delle ripercussioni su matrimoni, battesimi e comunioni: la struttura dovrebbe vigilare sul numero massimo di 4 persone per tavolo, salvo tra appartenenti allo stesso nucleo familiare convivente.

La zona gialla, in ogni caso, non limita la celebrazione di cerimonie civili e religiose.

Spostamenti

In zona gialla, come in quella bianca, gli spostamenti sono liberi sia fuori che dentro la Regione, senza obbligo di autocertificazione. Resta necessario il green pass per viaggiare all’estero (dentro e fuori l’Europa). La sua validità, inoltre, potrebbe essere estesa anche per spostamenti nazionali.

Palestre e piscine

Palestre, piscine (sia all’aperto che al chiuso) e stabilimenti balneari sono aperti sia in zona gialla che bianca, secondo le generali regole di contingentamento e sanificazione. Possono entrare soltanto coloro che sono muniti di certificato vaccinale o tampone.

Cinema e teatri

Aperti dal 26 aprile anche in zona gialla cinema e teatri “con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro di distanza.” Per quanto riguarda le discoteche, invece, la riapertura potrebbe slittare.