Sicilia, è la primavera

Previste tra oggi e domani precipitazioni al Centrosud e in Sicilia, con possibili temporali e nubifragi. Venti intensi di Maestrale e Grecale faranno calare le temperature, portandole sotto la media stagionale. Da mercoledì 2 aprile, l’alta pressione di origine subtropicale riporterà il bel tempo. L’anticiclone africano, proveniente dal Sahara, si espanderà sul Mediterraneo e poi sull’Europa centrale. Oltre al sole, si prevede un aumento delle temperature. Al Sud, persisteranno venti settentrionali.

Il mese di aprile sarà caratterizzato da una forte dinamicità con continui cambiamenti tipici della primavera. Oggi il tempo resta instabile al Sud, dove si verificheranno rovesci fino a mercoledì. Nello specifico, sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco; su litorale ionico, litorale meridionale e zone interne nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite. Poi da giovedì prossimo, secondo gli esperti di 3BMeteo tornerà a splendere il sole.