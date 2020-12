Sicilia, i contributi ex tabella H a enti, fondazioni e associazioni

Palermo - E’ stato pubblicato sul sito del dipartimento Famiglia l’elenco degli enti che hanno partecipato all’avviso pubblico di cui all’articolo 128 della L.R. 11/2010 ( la cosiddetta ex tabella h) che sono stati ammessi a contributo. Si tratta di 1,8 milioni di euro erogati secondo precisi criteri di ripartizione a 68 enti del terzo settore . «Ai sensi del suddetto articolo, la regione concede un sostegno economico sotto forma di contributo - afferma l’assessore alle Politiche sociali, Antonio Scavone - a enti, fondazioni, associazioni, che non abbiano scopo di lucro, per la realizzazione di iniziative, nel nostro caso, aventi rilevanza sociale. Contestualmente all’elenco e al contributo concesso, è stata disposta l’erogazione di un anticipo pari al 60 per cento del totale del beneficio». Tra gli enti ammessi a contributo l’associazione mater onlus di don Fortunato Di Noto, il centro di accoglienza Padre nostro, l'associazione telefono Arcobaleno, la fondazione Banco alimentare onlus, SOS telefono azzurro, l’ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi. "Un totale di 68 enti - ha proseguito - che costituiscono una parte importante del mondo del volontariato e che affiancano e coadiuvano sistematicamente le istituzioni pubbliche nell’affrontare , a volte nel far emergere, i disagi cui vanno incontro le persone più fragili".