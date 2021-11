Sicilia, ecco dove dovrebbe passare il Frecciabianca VIDEO

Palermo – Questo, filmato ieri da un utente all’altezza di Montemaggiore Belsito, è lo stato in cui versano solitamente molti tratti della linea ferroviaria siciliana dopo un normale temporale. La denuncia arriva proprio a qualche giorno dall’entrata in funzione dei primi Frecciabianca.

Al di là se il binario in questione sia tra quelli effettivamente attraversati dai treni “veloci”, resta lo scontento per un investimento anche nelle province interessate dall’ammodernamento - ma non dai collegamenti - e lasciate ai disservizi dei vecchi convogli locali.