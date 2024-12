Sicilia Express, il treno dei desideri è tornato nell'Isola

Palermo - 540 passeggeri, insufficienti a soddisfare la fame del ritorno

È la risposta al clamoroso caro voli che è esploso anche quest’anno in prossimità delle feste e che rendeva quasi impossibile viaggiare ad un prezzo ragionevole per tornare nell’isola. L’iniziativa è nata dall’accordo fra la Regione Siciliana e Treni Turistico italiani (gruppo Fs) e grazie al contributo pubblico è stato possibile viaggiare per esempio da Torino fino alla Sicilia con soli 30 euro.

A bordo di un treno completamente ammodernato anche il servizio ristorante, la colazione e un gradevole intrattenimento durante il lungo viaggio. Studenti e lavoratori hanno letteralmente preso d’assalto questo treno perché in otto minuti dall’apertura delle prenotazioni i 540 posti erano tutti esauriti. I passeggeri messinesi arrivati alla stazione centrale hanno quasi tutti espresso grande soddisfazione chiedendo che questa iniziative possano essere ripetute. Il SICILIA express ripartirà per il Nord Italia il 5 gennaio.