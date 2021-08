Sicilia gialla, matrimoni rinviati, trattenimenti da Vittoria a Ragusa

Vittoria - Sicilia in zona gialla da lunedì 30 agosto e nuovi timori per l’economia. Coldiretti lancia un nuovo allarme in vista delle restrizioni, a partire da quelle che riguarderanno il mondo della ristorazione: “Con il passaggio della Sicilia in zona gialla saltano le tradizionali tavolate estive nei 23mila ristoranti, trattorie pizzerie e agriturismi dell’Isola nel pieno della stagione turistica con il limite massimo dei 4 posti a sedere per tavolo tra non conviventi. E’ quanto emerge da un’analisi dell’associazione nazionale.

Un passaggio che – sottolinea la Coldiretti – oltre a rendere obbligatorio di nuovo l’uso di mascherine all’aperto ad eccezione dei bambini sotto i sei anni e di chi fa sport, prevede un massimo di 4 persone per tavolo sia al chiuso che all’aperto anche per le feste e i ricevimenti, compresi i matrimoni che tradizionalmente si moltiplicano a partire dal mese di settembre. Il limite dei posti a tavola è una misura di sicurezza che – continua la Coldiretti – ha ripercussioni sul bisogno di convivialità degli italiani in vacanza ma pesa anche sugli incassi della ristorazione dopo le pesante perdite subite per i lockdown per la pandemia Covid. La necessità di mantenere almeno un metro di distanza tra i tavoli – precisa la Coldiretti – riduce drasticamente gli spazi disponibili per il servizio. Una misura che limita anche l’ospitalità turistica e costringe a separare le tradizionali comitive in piena estate in cui si cominciano a vedere gli effetti positivi dell’arrivo del green pass sia per i turisti italiani che stranieri”.

Con la “zona arancione” i banchetti seguiti alle cerimonie religiose o civili non potranno più svolgersi a Vittoria e Comiso. Alcune coppie di sposi, il cui matrimonio era in programma in questi giorni, hanno visto improvvisamente annullata la possibilità di festeggiare con parenti ed amici il giorno più bello. Così alcuni hanno deciso di trasferire il trattenimento nuziale da Vittoria o Comiso a Ragusa.

Ma a partecipare al banchetto potranno essere solo coloro che sono muniti di green pass. Per gli altri, se vivono a Vittoria o a Comiso, sarà necessario tornare a casa entro le 22.