Sicilia "gialla" per quattro giorni, giovedì già si cambia

In attesa dell’ennesimo Decreto del premier Giuseppe Conte, in arrivo giovedì, con le misure specifiche per il rush natalizio, il ministero della Salute ha portato a 5 le regioni Rosse, 9 quelle arancioni e 7 le gialle. Ecco, in sintesi, cosa si può fare nelle tre diverse fasce.

Zona rossa. Vengono applicate le misure più restrittive previste dal Dpcm. L'uscita di casa va motivata, sono chiusi bar, ristoranti e tutti negozi tranne quelli essenziali. La dad è prevista dalla seconda media in poi. Vietato spostarsi da un comune all'altro, come l’uscita e l’entrata dalla regione. Autocertificazione anche per gli spostamenti in città. Zona arancione. Ristoranti e bar chiusi per tutta la giornata, ma negozi aperti. Dad solo alle superiori. Si può circolazione all'interno di un comune ma non lasciarlo ed è vietato entrare o uscire dalla Regione. Zona gialla. Vigono le disposizioni più "morbide" del Dpcm. Ristoranti e bar aperti fino alle 18, gli altri esercizi fino all’orario di chiusura. Solo i centri commerciali restano chiusi nei weekend. E' possibile spostarsi all'interno della Regione e da una Regione gialla all'altra.

In Sicilia, in particolare, il presidente della Regione Nello Musumeci ha confermato la didattica a distanza per gli studenti delle scuole superiori, la chiusura di teatri, cinema, musei, parchi, palestre e piscine e il divieto di circolazione dalle 22 alle 5. Resta il limite del 50% di passeggeri a bordo dei mezzi pubblici, inclusi i treni. Le differenze con l’arancio non sono poi poche: bar, gelaterie, pasticcerie, pizzerie e trattorie riaprono fino alle 18, con asporto alle 22 e senza limiti per il delivery. E' inoltre possibile spostarsi liberamente, senza autocertificazione, dalle 5 alle 22. Ma la nuova attribuzione di colore è stata firmata dal ministro Roberto Speranza fino, appunto, al 3 dicembre, quando il Dpcm natalizio della presidenza del Consiglio rivedrà - a un mese esatto dal precedente - le regole generali, valide a livello nazionale al di là del colore attuale. Delle disposizioni generali, in particolare per le notti di Natale e Capodanno e sugli spostamenti per i ricongiungimenti familiari: pare che il governo voglia consentirli fino al 19 dicembre, per ri-bloccarli a ridosso del periodo “caldo”, fino all’1 gennaio, quello più delicato in ottica terza ondata.