Sicilia, giro di vite finale prima del "libera tutti": sempre meno multe

Ragusa - Decadendo la necessità di dover giustificare i propri spostamenti sull’autocertificazione, in tutta la regione, i controlli di polizia e carabinieri riguarderanno da oggi solo gli assembramenti, specie nei locali, che per tornare ad accogliere avventori dovranno seguire delle rigide disposizioni su distanziamenti, numero di ingressi e presenza di presidi sanitari. Le folle all’esterno, sui lungomari e le vie del passeggio, erano difficili da controllare già prima. Sabato a Messina è stata chiusa una sala biliardo che aveva organizzato un torneo con 19 partecipanti: alla vista della polizia sono scappati in terrazzo. Un’altra ventina di multe, sempre a Messina nel weekend, durante dei controlli ormai straordinari, che riguardano quasi esclusivamente l’assenza o l’uso scorretto di mascherina. Un ristorante è stato chiuso a Grammichele, nel catanese, perché un impiegato era senza e non era esposto all’esterno il numero di persone autorizzate; più quattro sanzioni per lo stesso motivo a cittadini che facevano capannello in piazza, a Licodia Eubea.

Il colpo più grosso a Valguarnera, in provincia di Enna: una stangata da 250mila euro a un internet point che permetteva ai clienti di collegarsi via internet a scommesse e giochi online, attività tuttora proibita dal Dpcm anti Covid. Interventi nati più dalla solerzia personale, o dallo svolgimento di operazioni dedicate ad altri reati, che da un'organica azione di contrasto sul territorio a comportamenti che rischiano ancora di compromettere tutto. Del resto ormai si può fare quasi tutto, si fa prima a dire l’unico vero divieto ancora in vigore, forse ancora solo per un paio di settimane scarse: il movimento durante il coprifuoco o fuori regione, a meno che non sia motivato. Esclusivamente a questo, oltre che a ristoranti e negozi, sarà dedicata d’ora in poi l’attività delle forze dell’ordine, per quanto riguarda il rispetto delle normative anti contagio.