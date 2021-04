Sicilia, ha compiuto 112 anni la donna più anziana d'Italia

Piazza Armerina - La siciliana Marietta è la persona più anziana d’Italia; non ha ancora deciso se fare il vaccino anti-Covid; e oggi compie 112 anni. Maria Oliva, per tutti Nonna Marietta, è nata il 16 aprile del 1909. Non ci potranno essere tutti e cinque i figli rimasti, degli otto che ha partorito, né i 58 tra nipoti e pronipoti. Non riceverà nemmeno il consueto messaggio di auguri che ogni anno le mandava da Torino la sorella Lucia perché, unica sopravvissuta dei sette tra fratelli e sorelle che aveva, se ne è andata un mese fa a 99 anni. Il marito, nonna Marietta lo ha perso nel lontano 1975. Ci sarà la figlia Nunzia, che la accudisce da sempre, qualcuno dei nipoti e pronipoti, tutti con mascherina e mani igienizzate, certo. Ma di più non si potrà fare.

Eppure si farà festa. E lei ci sarà, perché nonna Marietta è ancora ben lucida, anche se gli acciacchi di una vita lunghissima ci sono ed è costretta a stare a letto. Però, fino a due anni e mezzo fa usciva di casa. Certo, in carrozzina, ma riusciva a lasciare la sua casa di via Crescimanno, nel quartiere Monte, uno dei più antichi del paese. L’ultima volta fu il 15 settembre 2018, lo fece per potere incontrare Papa Francesco, arrivato a Piazza Armerina per la prima tappa del suo viaggio in Sicilia sulle orme di don Pino Puglisi. Lo aveva voluto con tutte le sue forze, nonna Marietta, lo aveva chiesto anche al parroco. E fu accontentata. Era in prima fila, quel giorno in piazza Falcone e Borsellino, e il Papa le strinse la mano. Poi gli acciacchi sono aumentati e uscire di casa è diventato sempre più difficile. Non c’era ancora il Covid. Che però a nonna Marietta non fa paura perché lei era bambina mentre in tutto il mondo imperversava la «Spagnola», la grande pandemia cominciata nel 1918, è sopravvissuta a due guerre mondiali, al fascismo, alle lotte contadine e alla guerriglia separatista che segnarono profondamente il primo dopoguerra della Sicilia. Ha attraversato tutto il Novecento, crescendo nel tempo una enorme famiglia e chi è rimasto cerca di mostrarle vicinanza e affetto anche se è sparsa per mezzo mondo.

Dice una pronipote, «valuteremo con il medico di famiglia se è il caso di vaccinarla».