Sicilia, il Covid cresce ma meno che altrove: nuova red zone in arrivo

Ragusa - Avevamo fatto notare la settimana scorsa la situazione esplosiva dei contatti Palermo, che si è puntualmente riversata nei bollettini quotidiani: ieri il capoluogo ha totalizzato da solo 2/3 dei nuovi contagi di tutta la Sicilia, sfondando il tetto dei 300. Il capoluogo è oramai un caso a parte. Dopo i 118 multati e i 3 locali chiusi nel weekend, tra cui la storica taverna azzurra alla Vucciria, ieri a Mondello la polizia ha scovato una festa con 50 invitati in una villa sul lungomare: per evitare fughe dal retro gli agenti hanno dovuto circondarla, una volta fatta irruzione hanno trovato adulti nascosti tra i cespugli e nelle camere da letto, altri ancora - da attori consumati - hanno fatto finta addirittura di essere lì per protestare per la musica ad alto volume. Il tragico lega col comico, come a teatro.

Ma notizie di decine di multe arrivano anche dalle province di Siracusa e Catania. Nel resto della regione ci sono al momento 12 piccoli comuni in cui è stata superata e dove sono state chiuse solo le scuole:; Castell'Umberto, Cesarò, Fondachelli Fantina e San Teodoro nel messinese; Licodia Eubea e Santa Maria di Licodia nel catanese; Montedoro, Riesi e Villalba nel nisseno; Caccamo, San Cipirello e San Giuseppe Jato nel palermitano. E ancora nel palermitano, il sindaco di San Mauro Castelverde ha chiesto ieri sera al governatore Nello Musumeci la zona rossa dopo che negli ultimi 2 giorni 51 abitanti su 1.400 sono risultati positivi e altri 60 sono in isolamento fiduciario. Non si ancora capito bene il motivo per cui ogni lunedì si processino meno tamponi, ad ogni modo il tasso di positività è fermo al 2,6% di domenica: sull’Isola non scendono i nuovi positivi Covid, aumentano però molto meno che in tutto il resto d’Italia, Sardegna esclusa.

Nella settimana dall'1 al 7 marzo sono aumentati del 7,3% contro il quasi 19% del 21-28 febbraio, passando da 3.568 a 3.830: 262 in più per un'incidenza cresciuta sì da 68 a 76,6 nuovi positivi su 100mila abitanti, ma ancora ben distante dalla soglia di 250 oltre la quale gli amministratori locali hanno facoltà di decretare il lockdown. Un buon risultato contando che il giallo è subentrato da oltre 3 settimane e le impennate rilevate altrove: Piemonte, da 8.185 a 12.087 nuovi casi (+47,8%, incidenza a 277); Emilia-Romagna, da 14.679 a 19.172 (+30,6%, incidenza 430); Lombardia, da 23.801 a 30.926 (+30%, incidenza 307); Puglia, da 6.591 a 8.407 (+27,6%, incidenza 208); Campania, da 14.503 a 17.602 (+21,4%, incidenza 303); Lazio, da 8.414 a 9.941 (+18%, incidenza 169).