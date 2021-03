Sicilia, il Covid uccide l’istruzione: l’anno scolastico irrecuperabile

Ragusa - Sono ormai incalcolabili le scuole siciliane d’ogni ordine e grado, nei comuni dove non sono state sbarrate per decreto, che aprono e chiudono ogni giorno per uno studente, una maestra o anche un genitore risultato positivo a un tampone. Eppure i dati dell’Usr sui contagi degli alunni siciliani, dal 19 novembre 2020 a una settimana fa, fotografano un’incidenza in calo dallo 0,46% di 4 mesi fa allo 0,20% di oggi: un trend discendente anche in valori assoluti, come vediamo nei grafici allegati, che riguarda pure il personale docente e Ata. Il dato non ci dice però i danni che fanno le poche infezioni sviluppate nelle classi, quando entrano nelle abitazioni. La zona arancione prevede in teoria la possibilità di didattica in presenza alle superiori fino al 75%, e al 100% in tutte le altre: una condizione che non s’è raggiunta uniformemente manco in area gialla.

Il Dpcm del 2 marzo contempla espressamente la facoltà per i governatori di disporre la serrata alle scuole di ogni area “connotata da alto rischio di diffusività, resistenza al vaccino o capacità di indurre malattia grave” in cui "l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi sia superiore a 250 casi ogni 100mila abitanti o per motivata ed eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico”. L’istruzione resta federalizzata, ancora deregolata a livello centrale, e gli istituti sono le prime strutture ad essere chiuse appena scoppia un focolaio, soprattutto sull’Isola della dispersione scolastica record. Tanto più ora, che giovani e adulti pare siano più contagiabili degli anziani (la categoria, del resto, finora più vaccinata). Sono gli stessi alunni che non vogliono risedersi tra i banchi : sono tante le manifestazioni che hanno tenuto in queste settimane in tutta l’Isola per denunciare la mancanze delle condizioni di sicurezza necessarie, sui mezzi pubblici e dentro gli stessi istituti, e spingono per la dad, nonostante i problemi di connessione internet.

L’ultima protesta il weekend scorso, da parte della Rete degli studenti medi di Messina, che alleghiamo nel video in fondo. Nella sarabanda di colori che ha ridipinto le regioni, le scuole continuano a costituire un capitolo a parte: il dramma riguarda l’intero comparto formazione, dagli asili nido alle università. Fra tre mesi esatti la stagione è finita e l’unica continuità è stata quella del rincorrersi di lockdown locali e nazionali: non basteranno certo le due settimane di allungo a fine giugno a recuperare un altro anno frantumato dall’estenuante alternanza tra banchi dell’aula e pc di casa. I sindacati si sono pure opposti alla proposta di Draghi, sostenendo che gli insegnanti hanno comunque lavorato, in classe o dai loro appartamenti, e che il programma è andato avanti. Ma quanti bambini e ragazzi sono rimasti indietro?