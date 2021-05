Sicilia, il giretto di Mara Carfagna tra i baraccati VIDEO

Messina - Una breve discesa tra gli "ultimi" per il ministro per il Sud Mara Carfagna che promette sbaraccamento, ponte sullo Stretto e una pioggia di milioni per i porti della Sicilia. Le due tappe siciliane di ieri, Messina e Palermo, sono la sua prima visita istituzionale dopo 100 giorni di governo: nel video diffuso sul suo stesso profilo Facebook, la visita alla baraccopoli messinese.

«Risanarla rappresenta il manifesto della linea di condotta che mi sono imposta - ha spiegato solenne l’esponente di Forza Italia -, nascere al Sud non può essere considerato come una sorta di peccato originale da scontare con pochi servizi e un accesso di scarsa qualità all’istruzione, alla sanità e alla mobilità. Il caso di Messina è emblematico, dove ancora migliaia e migliaia di famiglie con bambini da anni vivono intrappolati in una situazione indegna e di profonda ingiustizia per un Paese civile”. Il sindaco social Cateno De Luca riferisce che la ministra “tornerà quando sarà demolita l’ultima baracca”. La rivedremo più?