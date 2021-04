Sicilia in fila: a Messina per i vaccini, a Catania per i tamponi VIDEO

Catania – File e attese estenuanti non solo per i vaccini ma, ancora, per i tamponi: automobilisti esasperati nel capoluogo etneo dalla lunga colonna di macchine, creata stavolta dal “cambio-turno” degli operatori del drive-in. Hanno aspettato fino a un’ora martedì - giornata lavorativa - per poter effettuare il semplice test rapido, richiesto per poter rientrare dalle feste pasquali, come mostra il filmato girato e diffuso sul web da un cittadino coi nervi ormai a fior di pelle.

Naturalmente la calca continua anche per le iniezioni: nel secondo video la situazione, sempre ieri, all’hub allestito alla ex Fiera di Messina.