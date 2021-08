Sicilia in zona gialla, è ufficiale

Ragusa - “Ho appena firmato una nuova ordinanza che porta la Sicilia in zona gialla. È la conferma che il virus non è ancora sconfitto e che la priorità è continuare ad investire sulla campagna di vaccinazione e sui comportamenti prudenti e corretti di ciascuno di noi”. Nel giorno in cui torna solitaria in giallo, l'Isola segna un nuovo boom di contagi: 1.681 positivi in 24 ore per un tasso di positività che guadagna un altro punto percentuale, toccando il 7,4% (quello medio italiano è sceso al 2,9).

I casi siciliani sono oltre il doppio di quelli della regione seconda classificata, la Toscana, ferma a quota 752. L'incidenza settimanale ogni 100mila abitanti è la più alta d'Italia: oltre 200, contro la soglia di 50. La provincia con il maggiore incremento è Catania, dove i positivi scoperti tra ieri e oggi sono stati 353, seguita da Palermo con 329 e Ragusa, che ha numeri ormai da città metropolitana: sono ben 308 le nuove infezioni nella nostra provincia, dove sabato Vittoria e Comiso - fanalini di coda nelle vaccinazioni - passano in arancione. Prosegue l'escalation di ricoveri, 26 ingressi in piu' rispetto a giovedì: quelli ordinari salgono al 19,4% (778 in tutto), le rianimazioni al 12,1% (103).