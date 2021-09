Sicilia in zona gialla per tutto settembre

Ragusa - Sicilia in zona gialla per almeno altri 15 giorni, “ferma restando la possibilità di una nuova classificazione" se lo scenario dovesse mutare radicalmente di colpo: il ministero della Salute allunga il passo e nella nuova ordinanza 'Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nella Regione Siciliana' ha deciso di rinnovare il provvedimento del 27 agosto scorso in pratica sino a fine mese. La prossima data in cui ci potrà essere un cambio, sarà lunedì 27 settembre. Come previsto già ad agosto da Ragusanews, l'Isola si metterà dunque l'anima in pace sino a inizio autunno: il colore invernale all’orizzonte, secondo il trend attuale, sembra più bianco che arancione.