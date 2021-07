Sicilia in zona rossa nella mappa Ue

Ragusa – Peggiora di settimana in settimana la fascia di rischio della Sicilia, almeno sulla mappa elaborata dal centro europeo Ecdc: in quella scorsa era passata da verde in giallo, in questa è rossa. Unica assieme alla Sardegna in una Italia che comunque di verde ha ormai solo Puglia, Basilicata, Abruzzo, Molise, Piemonte e Val d'Aosta.

Rosso significa che l'indice bisettimanale di casi Covid va da 75 a 200 per 100mila abitanti e il tasso di positività ai test supera il 4%. Non va meglio nel resto del continente: la penisola iberica è quasi interamente rosso scuro (una gradazione ancora peggiore); rosse anche la maggior parte di Grecia e Francia; resistono le nazioni del Nord Est.