Sicilia, insieme ai 42 gradi all'ombra arriva la sabbia del Sahara

Arriva la polvere desertica per giorni sull'Italia, in particolare al Centrosud. La configurazione barica dei prossimi giorni, che vede contrapposti la depressione sulla Francia e il promontorio anticiclonico africano sull'Italia, sarà alla base di un costante richiamo di correnti direttamente dal deserto del Sahara verso la nostra Penisola. Questo flusso, oltre ad essere il responsabile del caldo intenso previsto in settimana, trascinerà la sabbia del Sahara in Sicilia.

La sabbia in sospensione renderà i cieli spesso foschi, lattiginosi o giallognoli (o talora rossastri specie all'alba e al tramonto)e se possibile esalterà la cappa di caldo e afa che la nostra Penisola dovrà sopportare i prossimi giorni. Al Nord laddove pioverà si potrà così avere il fenomeno della pioggia 'sporca', con deposito di sabbia sulle superfici, ma proprio la polvere desertica potrà fungere da ulteriore supporto all'innesco di temporali anche forti sulle Alpi grazie ai potenziali nuclei di condesazione che contiene.

Il flusso sahariano proseguirà almeno fino a sabato, con una parziale attenuazione domenica. Tuttavia è probabile che riprenda con nuovo vigore anche la prossima settimana (con inevitabile prosecuzione del caldo africano).