Sicilia, l'Isola virtuosa circondata dal rosso: la mappa continentale

Ragusa - Secondo la mappa aggiornata del Centro europeo per la prevenzione e il contagio delle malattie (Ecdc) – molto più rigida della nostra – la Sicilia è tra le poche regioni arancioni su una cartina con punte di “rosso scuro” (gradazione assente nel sistema italiano) in Umbria, Trento e Bolzano. Oltre che in gran parte dell’Est del continente.

Nel Paese solo Sardegna e Val D’Aosta posso vantare il traguardo, in un contesto Ue che continua ad essere di grave rischio. La situazione migliora in Spagna e Portogallo, ma peggiora al confine tra Francia e Belgio nelle regioni francesi al confine con il Belgio. Un importante riconoscimento, a livello comunitario, di quanto fatto di buono finora sull’Isola: pur nel lieve peggioramento registrato giovedì nel tasso di contagio, al 2,4%, la Sicilia riesce a resistere al peggioramento in corso sulla penisola, che tocca in media il 5,6%.