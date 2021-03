Sicilia, l'ultimo giorno di libertà

Ragusa - Ultimo weekend di libertà prima dell'entrata in vigore del decreto che da lunedì cancella fino al 6 aprile il giallo dalla mappa dell’Italia, che - a parte la Sardegna, isola felice in bianco - è bicolore: rosso o arancione, come la Sicilia sebbene nell'Isola la curva dei contagi Covid nell’isola continui a mantenersi stabile.

«Provoca tanta amarezza questa decisione adottata con un decreto legge, a cui non possiamo assolutamente opporci, nonostante i dati della Sicilia siano confortanti - ha puntualizzato il governatore Musumeci -: abbiamo infatti parametri in linea con una condizione di non emergenza, ci sono meno ricoveri in terapia intensiva, anche se negli ultimi giorni sono aumentati i contagi».





Da lunedì al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile, prevede il decreto Draghi, nelle regioni arancioni è consentito all’interno di un comune lo spostamento verso una sola abitazione privata, una volta al giorno, tra le 5 e le 22, nei limiti di due persone, oltre ai minori di 14 anni. Spostamento non consentito nelle regioni rosse. Il 3, 4 (domenica di Pasqua) e 5 aprile sull'intero territorio nazionale (ad eccezione delle regioni bianche) si applicano le restrizioni previste per le zone rosse, ma è comunque permesso il singolo spostamento di due persone verso un’abitazione privata.

Per le seconde case, senza diverse indicazioni, vale quanto precisato dalle "faq" pubblicate sul sito del Governo e risalenti al precedente esecutivo: è possibile raggiungerle, anche in un’altra regione (e anche da o verso le zone arancione o rossa), ma «la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l’avente titolo, e vi si può recare unicamente tale nucleo».