Sicilia, l’università di Palermo smette di commentare i dati Covid

Ragusa – “Dal 26 maggio 2021 i commenti settimanali ai dati sono sospesi, dato il perpetuarsi del miglioramento in tutto il territorio nazionale” annuncia il Dipartimento di statistica dell’università di Palermo, sulla piattaforma che fin dall’inizio dell’emergenza Covid riportava ed elaborava cifre e percentuali, regionali e provinciali, del corso della pandemia. In Sicilia e nel resto d’Italia. Il portale resta aggiornato con i nuovi numeri, ma l’allarme è statisticamente passato: anche il report di mercoledì sera ha confermato il buon andamento di casi e ricoveri, e un tasso di contagio all’1,8% in sintonia con quello italiano.

